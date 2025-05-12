ЕС хочет создать спецагентство для борьбы с кремлевскими ботами и фейками
Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы. Это должен быть независимый центр для быстрого реагирования на информационные атаки Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгастіѵ.
С инициативой создать новое агентство для защиты стран ЕС от российских ботов и фейков выступил шведский депутат Европарламента Томас Тобе.
В своем отчете как докладчик специального комитета Европарламента по вопросам "Европейского щита демократии", Тобе предложил организовать независимую структуру для борьбы с волной иностранных информационных манипуляций (FIMI).
Единый центр ЕС для борьбы с дезинформацией
Евродепутат предлагает создать центр, который "постепенно наберет функциональности" и будет работать вместе с соответствующим подразделением Европейской службы внешних дел.
По его словам, новое учреждение должно стать информационным центром для поддержки стран ЕС, а также европейским центром передового опыта в борьбе с дезинформацией и манипуляциями иностранных государств.
Ожидается, что эта структура сможет "действовать быстро и решительно" в ответ на текущие иностранные угрозы, в частности со стороны России.
Как отмечает Тобе в отчете, примерами для построения подобного органа могут стать французское техническое агентство Viginum, которое отслеживает иностранное цифровое вмешательство, и Шведское агентство психологической защиты. Однако в отчете не указано, где именно может располагаться агентство и за какие средства оно будет финансироваться.
Новые инструменты защиты
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обещала создать новые инструменты и структуры "для противодействия иностранным информационным манипуляциям и вмешательству в интернете".
Впрочем, в рабочей программе Еврокомиссии на 2025 год упоминается лишь общая инициатива по противодействию гибридным угрозам, в частности со стороны России. Непонятно, поддерживает ли Еврокомиссия именно создание нового агентства.
Фейки и манипуляция РФ
Напомним, ЕС уже несколько лет борется с атаками хакеров, которые поддерживает Кремль, особенно перед национальными выборами.
Европейские органы власти зафиксировали 42 попытки распространения фейков и манипуляции РФ перед июньскими выборами в Европарламент. А Румыния вообще отменила выборы в декабре из-за российской дезинформации.
В октябре прошлого года Совет ЕС утвердил новые рамки для санкций против дестабилизирующих действий России. Новые меры нацелены на борьбу с гибридными угрозами, включая вмешательство в избирательные процессы, саботаж критически важной инфраструктуры, распространение дезинформации и кибератаки.
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