РФ після нападу на посла вимагає від Польщі "негайно" організувати покладання квітів

Міністерство закордонних справ Росії після нападу на російського посла зажадала від Польщі "негайно" організувати покладання квітів до мавзолею у Варшаві. МЗС також заявило про необхідність забезпечити безпеку церемонії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.
У поширеному для ЗМІ релізі відомства йдеться, що у зв'язку з нападом на російського посла Польщі виражений "рішучий протест". МЗС зажадало від польської сторони "негайно" організувати церемонію покладання вінка до мавзолею радянських воїнів у Варшаві.
У міністерстві також зажадали забезпечити повну безпеку церемонії від провокацій. Крім того, в МЗС заявили, що мають намір домогтися її проведення "сьогодні ж".
Нагадаємо, 9 травня російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва облили червоною фарбою під час церемонії покладання вінка до місця поховання загиблих у Другій світовій війні радянських солдатів. Дипломату довелося покинути акцію під охороною поліції.
Зазначимо, напередодні 9 травня влада польської столиці заборонили росіянам святкувати День Перемоги у Варшаві.
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