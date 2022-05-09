Російського посла в Польщі облили фарбою під крики "фашисти"
Російського посла в Польщі Сергія Андрєєва облили фарбою під час акції біля мавзолею радянських воїнів у Варшаві. Йому довелося покинути місце в супроводі поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wyborcza.pl.
Ambasador Rosji oblany symboliczną "krwią"#StopWar #StopWarInUkraine pic.twitter.com/sBvC1uTPhM— Piotr Halicki (@Piotr_Halicki) May 9, 2022
Повідомляється, що Андрєєв прибув до меморіалу, щоб покласти квіти до пам'ятника полеглим у Другій світовій війні радянським воїнам. Але його облили червоною фарбою, учасники акції скандували на його адресу слово "фашисти". Після інциденту посол покинув місце в супроводі поліції.
Також повідомляється, що українська громада провела антивоєнну акцію біля мавзолею.
Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Za chwilę z okazji Dnia Zwycięstwa wieniec złożyć ma tu ambasador Rosji w Polsce. Oto komitet powitalny. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0NjWT7eTJn— Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) May 9, 2022
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Варшави заборонила російським громадянам святкувати 9 травня в столиці Польщі. Надалі польська влада має намір взагалі заборонити заходи в цей день.
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