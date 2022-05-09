РФ после нападения на посла требует от Польши "немедленно" организовать возложение цветов

Министерство иностранных дел России после нападения на российского посла потребовала от Польши "немедленно" организовать возложение цветов к мавзолею в Варшаве. МИД также заявил о необходимости обеспечить безопасность церемонии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.
В распространенном для СМИ релизе ведомства говорится, что в связи с нападением на российского посла Польше выражен "решительный протест". МИД потребовал от польской стороны "немедленно" организовать церемонию возложения венка к мавзолею советских воинов в Варшаве.
В министерстве также потребовали обеспечить полную безопасность церемонии от провокаций. Кроме того, в МИДе заявили, что намерены добиться ее проведения "сегодня же".
Напомним, 9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка к месту захоронения погибших во Второй мировой войне советских солдат. Дипломату пришлось покинуть акцию под охраной полиции.
Отметим, накануне 9 мая власти польской столицы запретили россиянам праздновать День победы в Варшаве.
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