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РФ после нападения на посла требует от Польши "немедленно" организовать возложение цветов

Фото: МИД РФ потребовал от Польши немедленно организовать возложение цветов в Варшаве (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел России после нападения на российского посла потребовала от Польши "немедленно" организовать возложение цветов к мавзолею в Варшаве. МИД также заявил о необходимости обеспечить безопасность церемонии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.

В распространенном для СМИ релизе ведомства говорится, что в связи с нападением на российского посла Польше выражен "решительный протест". МИД потребовал от польской стороны "немедленно" организовать церемонию возложения венка к мавзолею советских воинов в Варшаве.

В министерстве также потребовали обеспечить полную безопасность церемонии от провокаций. Кроме того, в МИДе заявили, что намерены добиться ее проведения "сегодня же".

Напомним, 9 мая российского посла в Варшаве Сергея Андреева облили красной краской во время церемонии возложения венка к месту захоронения погибших во Второй мировой войне советских солдат. Дипломату пришлось покинуть акцию под охраной полиции.

Отметим, накануне 9 мая власти польской столицы запретили россиянам праздновать День победы в Варшаве.

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