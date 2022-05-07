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Мер Варшави заборонив росіянам святкувати 9 травня в столиці

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Варшава, Субота 07 травня 2022 18:03
Мер Варшави заборонив росіянам святкувати 9 травня в столиці Фото: росіяни не зможуть святкувати 9 травня у Варшаві (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Місцева влада Варшави виступила проти прохання посольства РФ у Польщі про святкування 9 травня.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Варшави Рафала Тшасковського.

"Посольство Росії хоче відсвяткувати 9 травня у Варшаві і звернулося до Міністерства закордонних справ Польщі для підтримки. Я категорично проти цього", - сказано у повідомленні.

При цьому високопосадовець наголосив, що жодна польська державна установа не має брати участі у цій ініціативі. Ба більше, цю ініціативу треба заборонити.

"Я не даю згоди на проведення агресором свята у Варшаві", - резюмував він.

Раніше ми повідомляли, що у Берліні поліція з метою недопущення конфліктних ситуацій заборонила використання символіки на заходах 8 і 9 травня, приуроченим до 77-ї річниці закінчення Другої світової війни та звільнення Німеччини від націонал-соціалізму.

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