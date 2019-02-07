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РФ має намір підняти в ПА ОБСЄ питання про недопущення своїх спостерігачів на виборах в Україні

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 16:38
РФ має намір підняти в ПА ОБСЄ питання про недопущення своїх спостерігачів на виборах в Україні
Ілюстративне фото (flickr.com/oscepa)

Росіянам заборонили бути спостерігачами на виборах президента, Ради і місцевих виборах

Російська делегація на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ планує підняти питання про недопущення на вибори президента України спостерігачів РФ у складі міжнародної місії. Про це заявив глава комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Недопуск нехай навіть частини міжнародних спостерігачів (представники Росії входять до складу місії БДІПЛ ОБСЄ) ставить під сумнів відкритість і демократичність виборчого процесу в Україні. І делегація РФ має намір підняти це питання на найближчій сесії ПА ОБСЄ, яка пройде у Відні наприкінці лютого", - сказав Слуцький.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу та в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін у деякі закони України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. Документ підтримали 232 парламентарія.

Законопроектом передбачено, що офіційним спостерігачем не може бути: особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаного Верховною радою державою-агресором або державою-окупантом; особа, пропозиції по якій ініційовані або внесені державою, визнаним ВР державою-агресором або державою-окупантом.

РБК-Україна раніше писало, що в Службі зовнішньої розвідки повідомляли, що РФ додатково виділила своїм спецслужбам 350 млн доларів для реалізації підривній діяльності на виборах в Україні у 2019 році.

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