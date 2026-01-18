РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество

Российские войска за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать оборону Сил обороны Украины на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает РБК-Украина , об этом говорится в оперативной сводке Группировки объединенных сил.

Попытки прорыва в Волчанске и на подступах

По данным военных, противник осуществлял наступательные действия в Волчанске, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Кроме того, российские войска атаковали украинские позиции в направлении Дегтярного и Круглого.

Украинские подразделения принимают все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения и сдержать натиск врага.

Общая ситуация на фронте

Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил зафиксировано 21 боевое столкновение.

На Великобурлукском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в сторону Чугуновки - атаки были отбиты.

На Купянском направлении Силы обороны нейтрализовали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался атаковать украинские укрепления вблизи Мирного, Заречного, а также в направлениях Новосергиевки, Ставков, Дробышево и Лимана.