РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество
Российские войска за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать оборону Сил обороны Украины на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в оперативной сводке Группировки объединенных сил.
Попытки прорыва в Волчанске и на подступах
По данным военных, противник осуществлял наступательные действия в Волчанске, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Кроме того, российские войска атаковали украинские позиции в направлении Дегтярного и Круглого.
Украинские подразделения принимают все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения и сдержать натиск врага.
Общая ситуация на фронте
Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил зафиксировано 21 боевое столкновение.
На Великобурлукском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в сторону Чугуновки - атаки были отбиты.
На Купянском направлении Силы обороны нейтрализовали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и Куриловки.
На Лиманском направлении враг безуспешно пытался атаковать украинские укрепления вблизи Мирного, Заречного, а также в направлениях Новосергиевки, Ставков, Дробышево и Лимана.
Бои в районе Волчанска
Ранее в Вооруженных силах Украины сообщали, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается стабильной, однако российские войска пытаются обойти город и расширить зону своего контроля.
В связи с этим основной угрозой сейчас является не прямой штурм Волчанска, а систематические попытки противника обойти населенный пункт и создать плацдарм для дальнейших действий.
В то же время украинские подразделения держат ситуацию под контролем и своевременно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.
Непосредственно в Волчанске оккупационные войска пытаются продвинуться в юго-западной части города, где продолжаются интенсивные боевые действия.
Кроме того, начальник управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее заявлял, что планы российских войск на январь, в частности в Харьковской области, уже понятны. По его словам, оккупанты намерены обойти Волчанск и продвигаться в направлении Лимана.