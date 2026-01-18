ua en ru
РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество

Воскресенье 18 января 2026 10:43

РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске, используя численное преимущество Иллюстративное фото: РФ пыталась прорвать оборону в Волчанске (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российские войска за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать оборону Сил обороны Украины на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в оперативной сводке Группировки объединенных сил.

Попытки прорыва в Волчанске и на подступах

По данным военных, противник осуществлял наступательные действия в Волчанске, а также в направлениях Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино. Кроме того, российские войска атаковали украинские позиции в направлении Дегтярного и Круглого.

Украинские подразделения принимают все необходимые меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения и сдержать натиск врага.

Общая ситуация на фронте

Всего за прошедшие сутки в зоне ответственности Группировки объединенных сил зафиксировано 21 боевое столкновение.

На Великобурлукском направлении захватчики атаковали позиции ВСУ в сторону Чугуновки - атаки были отбиты.

На Купянском направлении Силы обороны нейтрализовали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался атаковать украинские укрепления вблизи Мирного, Заречного, а также в направлениях Новосергиевки, Ставков, Дробышево и Лимана.

Бои в районе Волчанска

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщали, что ситуация в Волчанске Харьковской области остается стабильной, однако российские войска пытаются обойти город и расширить зону своего контроля.

В связи с этим основной угрозой сейчас является не прямой штурм Волчанска, а систематические попытки противника обойти населенный пункт и создать плацдарм для дальнейших действий.

В то же время украинские подразделения держат ситуацию под контролем и своевременно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.

Непосредственно в Волчанске оккупационные войска пытаются продвинуться в юго-западной части города, где продолжаются интенсивные боевые действия.

Кроме того, начальник управления коммуникации группировки объединенных сил Виктор Трегубов ранее заявлял, что планы российских войск на январь, в частности в Харьковской области, уже понятны. По его словам, оккупанты намерены обойти Волчанск и продвигаться в направлении Лимана.

