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РФ пытается найти слабые места на Сумщине: как Силы обороны удерживают линию фронта

Фото: Россия пытается найти слабые места на Сумском направлении (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На Сумском направлении враг пытается найти слабые места в обороне с помощью малых диверсионных групп. Однако Силы обороны успешно уничтожают все попытки прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера бригады "Стальной кордон" Ивана Шевцова в эфире телемарафона.

"Обстановка на Сумском участке остается достаточно напряженной. Враг практически с начала года постоянно пытается с помощью небольших диверсионных групп в количестве от 3 до 10 человек найти слабые места в линии обороны на государственной границе. Но на сегодня врагу это не удается благодаря силам и средствам, которые имеют на сегодня Силы обороны", - отметил Шевцов.

Он отметил, что все российские диверсионные группы уничтожаются, как непосредственно на подходе к государственной границе, так и уже на территории Украины.

Офицер подчеркнул, что сейчас Силы обороны держат оборону на данном направлении.

"Относительно возможного окружения Сум и вообще реализации вражеских планов - на сегодняшний день у врага ничего не получается. А сил и средств, которые бы указывали на полномасштабное вторжение на территорию Украины через Сумскую область, у врага сейчас нет. С помощью дронов мы ведем разведку приграничья, и большого скопления сил, техники пока у врага нет", - подытожил он.

Наступление РФ на севере Украины

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала новое наступление на Харьковскую и Сумскую области.

По его словам, возросло количество боев на всех основных направлениях.

Президент Владимир Зеленский незадолго до этого также отмечал, что Россия готовится к новым наступательным действиям на северной границе Украины.

В Генштабе ВСУ объяснили, что последние несколько недель возросла активность враг на отдельных участках фронта, но пока о принципиальных изменениях на фронте речь не идет.

Заметим, что ранее сегодня пограничники назвали ключевые угрожающие направления для Сумской и Харьковской областей.

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