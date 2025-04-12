РФ намагається знайти слабкі місця на Сумщині: як Сили оборони утримують лінію фронту

"Обстановка на Сумській ділянці залишається досить напруженою. Ворог практично з початку року постійно намагається за допомогою невеличких диверсійних груп у кількості від 3 до 10 осіб знайти слабкі місця у лінії оборони на державному кордоні. Але станом на сьогодні ворогу це не вдається завдяки силам і засобам, які мають на сьогодні Сили оборони", - зазначив Шевцов.

Він наголосив, що усі російські диверсійні групи знищуються, як безпосередньо на підході до державного кордону, так і вже на території України.

Офіцер підкреслив, що наразі Сили оборони тримають оборону на даному напрямку.

"Щодо можливого оточення Сум і взагалі реалізації ворожих планів - на сьогоднішній день у ворога нічого не виходить. А сил та засобів, які б вказували на повномасштабне вторгнення на територію України через Сумську область, у ворога зараз немає. За допомогою дронів ми ведемо розвідку прикордоння, і великого скупчення сил, техніки наразі у ворога немає", - підсумував він.