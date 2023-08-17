РФ мстит за осень. Что происходит под Купянском и станет ли он вторым Бахмутом

Купянск стал самой горячей точкой

В ходе полномасштабного вторжения Купянск - город на востоке Харьковской области - около полугода был под российской оккупации, до осеннего наступления Вооруженных сил Украины. В течение октября-ноября противника удалось отодвинуть от окраин, примерно на 15 км, но с тех пор враг приближался с востока и северо-востока.

От российских обстрелов Купянск страдал постоянно. И в конце июня-начале июля давление значительно усилилось. Как раз в то время, как Силы обороны развернули контрнаступление на юге и освободили первые несколько сел.

В середине июля замминистра обороны Анна Маляр говорила о локализации боев и об инициативе на украинской стороне. Спустя несколько недель Купянское направление стало самой горячей точкой.

По данным сервиса DeepState, за это время противнику удалось продвинуться ближе к селу Синьковка в 10 км от районного центра. Также идет наступление в районе сел Орлянка и Николаевка восточнее Купянска. Российские так называемые "военкоры" утверждали о якобы захвате позиций в 7 км от города. Однако до сих пор подтверждения этому не было.

Фото: россияне продвигаются к Купянску с северо-востока (deepstatemap.live)

По словам спикера Нацгвардии Руслана Музычука, противник ходит на штурмы при поддержке авиации и артиллерии. Ежедневно оккупационные войска наносят более 50 авиаударов, иногда порядка 80. Спикер Восточной группировки Сергей Череватый также говорит о плотном огне из всех видов артиллерии.

Страдают мирные жители и гражданские объекты. Только за последнюю неделю снаряды и управляемые бомбы прилетали в окрестности и в сам Купянск, что привело к жертвам. В том числе под удар попало здание городской администрации. На этом фоне объявлена обязательная эвакуация из ближайших населенных пунктов на левом берегу реки Оскол.

Нестратегический характер - нестратегическая цель

Главная цель противника - прорвать оборону, выйти на Купянск и вернуть утраченные позиции. Такая себе сатисфакция за бегство осенью 2022 года.

"У них такой план. Они хотят в Харьковской области вернуть потерянные территории", - говорила Анна Маляр, утверждая, что интенсивность боевых действий настолько высока, что некоторые рубежи переходят из рук в руки по несколько раз в день.

Как отмечает британская разведка, россияне идут вперед, чтобы создать буферную зону вокруг захваченной Луганской области. И активизация направления на Купянск важна для кремлевского руководства с точки зрения больших проблем на южном фронте. Захват Луганской области был заявлен одной из целью войны с Украиной, и буферная зона до Оскола призвана защитить "новые территориальные реалии".

Военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что наступление на Купянск готовилось тщательно в рамках плана начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. Его реализация началась после того, как были накоплены достаточные ресурсы, и проводится не только под Купянском.

"Недавно пытались атаковать наши рубежи в сторону Боровой Харьковской области, получили отпор, понесли огромные потери, отступили и перегруппировались. Теперь снова начали наступать на Боровую, параллельно поддавливая на Купянск с севера вдоль Оскола и юго-востока из Сватово (Луганская область, - ред.)", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, это делается для того, чтобы, во-первых, оттянуть наши резервы с юга Запорожской области, а, во-вторых, в случае успеха закрепиться на новых рубежах. В идеале - выйти на Купянск-Узловой с большим железнодорожным узлом, поскольку железная дорога является основой логистики РФ. А затем выйти к реке и, возможно, зафиксировав статус-кво, попытаться склонить Украину к невыгодным переговорам.

"Реально ли это? Я думаю, что нет. Ситуация там очень динамичная. Недаром Сырский (командующий Сухопутных войск, - ред.) здесь активно работает. Я верю в его талант, стойкость и мужество наших воинов, в том числе дополнительных подразделений, которые на днях перебросили для усиления рубежей", - добавил эксперт.

Отметим, только за последние дни генерал Сырский дважды посетил бригады под Купянском. Накануне он заверил, что принят ряд важных решений для обороны.

Фото: представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что действия россиян под Купянском не несут стратегический характер (Виталий Носач/РБК-Украина)

Представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркивает: россияне не добиваются успехов, а их военные действия не носят стратегический характер.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что наступление на Купянск и Боровую - это своего рода демонстрация. У противника здесь нет серьезного наступательного потенциала, и он сам об этом прекрасно знает.

"Им нужно отвлечь внимание. Недаром же пропаганда начала называть Купянск вторым Бахмутом. Говорят, что до города осталось 7 км, которые они где-то с какой-то стороны увидели. Но вопрос в другом - сколько, например, к Бахмуту они шли эти 7 км? На первый взгляд, концентрация под Купянском может показаться достаточно большой, но ее недостаточно, чтобы реально захватить город", - отметил он в беседе с изданием.

По его словам, россияне раскручивают фетиш с Бахмутом в предвкушении очередной эпической битвы, хотя на самом деле наступление на Купянск является ничем иным как имитацией. В том числе чтобы убедить внутреннего потребителя, что вообще могут позволить себе наступать.

Собственно, численность войск и указывает на нестратегический характер. Ведь даже после выхода на Оскол для того, чтобы продвинуться через реку дальше на запад в направлении Харькова, россиянам понадобятся кратно большие силы. Которых у него пока нет.

Кто с той стороны?

Россияне на Лимано-Купянское направление по состоянию на июль стянули порядка 100 000 солдат, более 900 танков и 370 реактивных систем залпового огня. Как говорил спикер Восточной группировки Сергей Череватый, примерно такую же численность личного состава Советский Союз задействовал на пике вторжения в Афганистан.

"Для понимания, на пике численность в Афганистане советских войск была 120 000. На последней войне, которую украинцы могли помнить, перед этой большой войной. И там (под Лиманом и Купянском, - ред.) более 100 000 противостоит украинским воинам", - утверждал он.

Причем российские формирования включают десантные войска, лучшие мотопехотные подразделения, боевой армейский резерв, территориальные войска, частные военные компании и штурмовые роты.

Фото: Сергей Череватый оценивает группировку России на Лимано-Купянском направлении в 100 000 человек (facebook com sergij cerevatij)

Лимано-Купянский фронт растянулся на сотню километров, поэтому, очевидно, под самим Купянском оккупантов меньше.

"Здесь сосредоточены части и соединения из состава 1-й гвардейской танковой армии, 6-й общевойсковой армии и ряд частей и подразделений 11-го армейского корпуса Балтийского флота, их лучшие силы. По данным примерно месячной давности, более свежих нет, личного состава - до 50 000, около 400 танков, 650 бронемашин, почти 250 артиллерийских систем и 125 единиц РСЗО. То есть очень мощная группировка, особенно артиллерийская компонента", - оценил эксперт Владислав Селезнев.

Сразу на ум приходит параллель с Бахмутом, когда россияне приблизительно такое же количество людей бросили в "мясорубку". Но по мнению Селезнева, силы не сопоставимы хотя бы потому, что Бахмутскую крепость штурмовали в основном бывшие заключенные ЧВК "Вагнера", а под Купянском работает "соль российской армии".

И объективно для оценки сил противника следует помнить, что в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях тоже есть определенная группировка сил и средств, которая может в любое время выдвинуться на подкрепление.

Еще параллели с Бахмутом

Определенные сходства прослеживаются в том, как ведутся боевые действия. Сегодня Сергей Череватый заявил, что в некотором смысле на Купянском направлении враг повторяет бахмутскую тактику.

"Они привлекают так называемые роты "Шторм-Z". Это реплика на подразделения "Вагнера". Возможно, даже менее удачная… У "вагнеровцев" были мощные лагеря подготовки в той же Ростовской области. "Шторм-Z" готовятся гораздо быстрее, но элемент, который набирается туда, похож. Как правило, это люди с криминальным прошлым. Или те, которые под давлением правоохранительных органов, имея риски быть осужденными, подписывают контракты", - рассказал он в эфире национального телемарафона.

Отметим, подразделения "Шторм-Z" появились весной 2023 года и были созданы при минобороны России по примеру частной армии Евгения Пригожина. Боевиков вербуют под похожие условия - отмена тюремного заключения и выплаты по 2200 долларов в месяц.

Фото: на штурм позиций под Купянском бросают российских заключенных из подразделений "Шторм-Z" (Getty Images)

По данным американского Института изучения войны (ISW), штурмовые роты закрепляются за разными соединения. Как правило, они насчитывают по 100 человек, разбитых на группы захвата, огневой поддержки, разведгруппы и так далее. Каждая из таких рот проходила до 15 дней обучения перед отправкой на фронт.

То, что Россия с помощью заключенных прибегает к тактике "мясных штурмов", - далеко не новость. В свое время она демонстрировала эффективность в районе Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Соледара, и, конечно же, в Бахмуте.

На этом сходства с происходящим под Купянском заканчиваются, а эксперт Александр Коваленко вообще называет ситуации абсолютно разными.

Во-первых, отличаются типы линий украинской обороны, во-вторых, несколько иная ситуация с ланшафтом, в-третьих, в сконцентрированы другие силы и средства.

"К тому же российское наступление на Бахмут начиналось, когда у них действительно был потенциал для этого. Потом он постепенно снижался, и мы видели, как они ползли, тратя при этом огромные ресурсы. Они и сейчас могут ползти, но даже это будет сложной задачей, потому что там очень плотная оборона, которую начали строить еще осенью 2022-го", - добавил он в комментарии РБК-Украина.

Чего ждать дальше

Опрошенные РБК-Украина эксперты соглашаются, что в ситуации под Купянском вряд ли стоит ждать перелома в ближайшее время, и вполне возможно, что она еще больше может обостриться.

По мнению Владислава Селезнева, россияне будут и дальше пытаться идти в наступление, а украинская армия - сопротивляться, нанося им тяжелые потери. И очевидно, что такое положение может сохраниться до тех пор, пока не наступит развязка на юге.

"Мы каждый день видим из сводок Генштаба, что враг пытается атаковать и постоянно идут бои, ожесточенные и требующие неимоверных усилий. Обстановка под контролем, уже была реакция относительно переброски резервов. Поэтому я уверен, что и там будет победа, единственный вопрос, как скоро", - отметил он.

Коваленко более чем уверен, что тактика "мясных штурмов" провалится, Купянск выстоит и его не выйдет забросать телами, как Бахмут. А что касается возможности прорыва, то такие сценарии не исключены.

Комментируя темпы украинского контрнаступления, он сравнивает их с событиями годичной давности. Когда все ждали продвижения на Херсон по правому берегу Днепра, а восточная группировка провела внезапную Харьковскую операцию.

По его словам, то, что сейчас происходит в Запорожской области, напоминает деоккупацию правобережья Херсонской. В частности, по расширению плацдармов и перерезанию логистики. И пока все в 2022-м следили за югом, то упустили с виду то, что параллельно происходило в Харьковской области.

"Там ведь тоже медленно расширялись буферы безопасности к северу от Харькова, на северо-восток, хорошо работала оборона, а потом резко освободили Балаклею и пошло-поехало. Так что я не исключаю, что похожее снова может произойти. Пока трудно сказать, на каком плацдарме и будет ли оно как-то касаться Купянска", - добавил эксперт.