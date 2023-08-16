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Сырский посетил Восточное направление, принял решение для обороны Купянска

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Среда 16 августа 2023 16:25
Сырский посетил Восточное направление, принял решение для обороны Купянска Фото: Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне штурмовыми отрядами ежедневно пытаются прорвать оборону Вооруженных сил с целью блокирования и последующего захвата Купянска.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Купянское направление

"В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении, большую часть дня работал в частях, которые ведут оборону на подступах к городу", - написал командующий Сухопутными войсками.

По словам Сырского, по результатам работы с командирами на Купянском направлении был принят ряд важных решений для обеспечения надежности обороны.

Лиманское направление

Россияне осуществляют перегруппировку, заменяют части, которые потеряли боеспособность в результате потерь и не оставляют планов по новым наступательным действиям.

"Наша задача максимально воспользоваться этой ситуацией и существенно улучшить свое положение. Необходимые для этого решения мы с командирами отработали непосредственно в районе ведения боевых действий", - добавил командующий Сухопутными войсками.

Бахмутское направление

Ситуация на направлении сложная, однако контролируемая. Россияне контратакуют, осуществляют минирование, а также интенсивно обстреливают позиции наших воинов. Вместе с тем, Вооруженные силы продолжают постепенно продвигаться вперед.

"С командирами бригад, которые воюют на Бахмутском направлении, мы обсудили актуальные вопросы повышения эффективности наступательных действий, огневого поражения противника и ряд других мероприятий, направленных на достижение победы над врагом", - пишет Сырский.

Какая ситуация на фронте?

Согласно данным Института изучения войны (ISW), согласно кадрам с геолокацией, Вооруженным силам Украины удалось продвинуться к Работиному, впрочем, контроль над населенным пунктом, как считают эксперты, "слаб и неуверен".

В целом наши военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях.

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