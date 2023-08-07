Маляр назвала самое горячее направление на фронте за неделю

Всю прошлую неделю оккупанты пытались вернуть под свой контроль территории Харьковской области, потерянные ими ранее. Поэтому горячее всего было на Купянском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"На Купянском направлении, пожалуй, было горячее всего. Это было направление очень горячее, враг пытался пробить нашу оборону. Ему этого не удалось. Но противостояние было очень жесткое", - рассказала она.

По данным Маляр, враг в Харьковской области пытался вернуть утраченные еще прошлой осенью позиции.

"У них такой план. Они хотят в Харьковской области возвращать потерянные территории", - добавила замминистра.

Маляр отметила, что на прошлой неделе обстановка была крайне сложной и напряженной - как на востоке, так и на юге.

"Враг для себя выбрал основным направлением именно восток. Наступление там продолжается еще с января этого года по нескольким направлениям. Это Лиманское, Купянское, Авдеевское, Марьинское и Бахмутское направления. Всю прошлую неделю восток был эпицентром боевых действий", - констатировала она.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже около двух месяцев ведут контрнаступление на фронте в Украине. За это время удалось освободить несколько населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях и часть территории, которые были оккупированы с 2014 года. При этом, как уточняют в Институте изучения войны, удары ВСУ по критическим российским объектам наземных коммуникаций, в частности по мостам в оккупированном Крыму, являются частью кампании ВСУ по перехвату, направленной на создание условий для будущих этапов контрнаступления.