С прицелом на Запад Украины. Что известно о последствиях ракетной атаки России

После ночного дронового террора Россия утром атаковала Украину ракетами с самолетов стратегической авиации. Под прицелом врага были преимущественно западные регионы, в некоторых областях есть "прилеты" по объектам критической инфраструктуры, в том числе газовым.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно об очередном массированном ударе РФ по Украине.

Главное на данный момент:

РФ атаковали крылатыми ракетами с самолетов Ту-95мс. Мониторы писали о пусках "Калибров", баллистики, ракет Х-22 с бортов Ту-22м3, управляемых авиаракет. Предположительно, также РФ поднимала в воздух МиГ-31К (носитель "Кинжала").

Польша на фоне атаки поднимала в воздух свою боевую авиацию.

Взрывы слышали в Харькове, в Черниговской, Ивано-Франковской областях, а также в Винницкой, Хмельницкой и Львовской.

Враг запустил ночью более 70 дронов, а утром более 40 ракет, в том числе и баллистику. Уничтожено не менее 30 ракет. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты.

Львовская область: попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. В селе Скнилов повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Рядом образовалась огромная воронка.

На Прикарпатье целью ракетной атаки россиян были объекты критической инфраструктуры.

Хмельницкая область: утром силы ПВО уничтожили 4 вражеские цели.

В Черновицкой области фиксировали пролет крылатой ракеты. Без последствий.

В ряде регионов вводили превентивные отключения света.

Как происходила атака

Ночью Воздушные силы сообщили о взлете группы бомбардировщиков Ту-95мс. Уже под утро группы крылатые ракеты начали заходить в воздушное пространство Украины.

Кроме того, по данным мониторинговых каналов, враг использовал для атаки баллистику, авиационные ракеты, "Калибры", ракеты Х-22 с бортов Ту-22м3 и поднимал в воздух МиГ-31К (носитель "Кинжала").

Сначала серию взрывов услышали в Харькове, около 06:08. В это время в области уже фиксировали первые крылатые ракеты. Кроме того, из Белгородской области противник применил баллистику.

Взрывы слышали и в Черниговской области в то время, как мониторинговые каналы писали о пусках россиянами баллистики. Также позже СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города.

Впрочем, подавляющее большинство ракет все же двигалось на запад Украины. Громко было в Ивано-Франковской области. Также взрывы слышали в Винницкой и Хмельницкой областях. Во Львовской области сообщали о работе ПВО.

Польша, как это делает традиционно во время массированных ракетных атак РФ по Украине, поднимала боевую авиацию. Оперативное командование польских Вооруженных сил отметило, что в Польше приводили в состояние готовности боевые самолеты, наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Превентивные отключения света

В связи с российской атакой в ряде регионов вводили превентивные отключения света, о чем сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", - написал он.

Ограничения начали вводить начиная с 07:12. В целом отключения коснулись таких областей: Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская.

Впрочем, после около 09:00 экстренные отключения света в некоторых областях отменили.

Более 40 выпущенных ракет. Мишень россиян - энергетика

На утренний террор противника уже отреагировал президент Владимир Зеленский. По его словам, мишень для россиян неизменна: украинская энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, обеспечивающие нормальную жизнь людей.

"Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. По меньшей мере, 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов. Благодаря нашей ПВО, всем задействованным подразделениям сохраняем работу нашей энергетической системы", - написал он.

Глава государства также добавил, что Украина постоянно нуждается в усилении имеющихся возможностей воздушного щита.

"Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали до сих пор не реализованные обещания. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить", - сообщил Зеленский.

Что известно о последствиях по областям

Львовская область

Еще во время первой ночной воздушной тревоги, которая длилась в регионе с 01:35 по 02:48, на территорию Львовской области залетел вражеский ударный беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

Впрочем, уже во время утренней атаки на Львовскую область полетели ракеты. Мэр Львова Андрей Садовой сообщал о как минимум трех вражеских крылатых ракетах.

"Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", - написал он.

В свою очередь председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о попадании в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Отметим, что в Стрыйском районе расположены подземные газовые хранилища.

"К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии пока не вводят", - проинформировал Козицкий.

Также он уточнил, что из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Жертв и пострадавших нет. Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров.

Ивано-Франковская область

Мэр Иван Франковска Руслан Марцинкив писал, что в самом городе без "прилетов", но сообщал о работе ПВО в области.

Позже глава ОВА Светлана Онищук заявила, что на Прикарпатье целью ракетной атаки россиян были объекты критической инфраструктуры.

"В области работали Силы ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают соответствующие службы. Ситуация - под контролем. Спасибо нашим защитникам и всем, кто приобщается к ликвидации последствий вражеской атаки", - написала она.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области утром силы ПВО уничтожили 4 вражеские цели. Сейчас места падения обломков устанавливаются.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", - заявил руководитель области Сергей Тюрин.

Черновицкая область

Во время утренней массированной атаки РФ на Украину враг нарушил и воздушное пространство Черновицкой области. Там, по словам главы ОВА Руслана Запарнюка, зафиксирован пролет крылатой ракеты.

"На территории нашей области, к счастью, жертв и разрушений нет", - добавил он.