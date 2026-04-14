РФ может нанести новый удар по Украине сегодня ночью, - Зеленский

Глава украинского государства напомнил, что сегодня оккупанты ударили по заправке в Днепре, в результате чего были погибшие. При этом около 30 человек получили ранения.

"А сегодня ночью может быть очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много "Шахедов". Возможно, будут задействованы и ракеты", - добавил он.

Массированные удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят по Украине массированные удары. Ключевыми целями врага являются объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, россияне не перестают бить по украинским энергетическим объектам, в результате чего по всей стране возникают проблемы с электроснабжением.

10 апреля оккупанты нанесли массированный удар по Одессе и области. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры региона.