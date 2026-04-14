Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

РФ может нанести новый удар по Украине сегодня ночью, - Зеленский

21:51 14.04.2026 Вт
2 мин
Президент предупредил украинцев об угрозе обстрела
aimg Иван Носальский
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Российские оккупанты могут в ночь с 14 на 15 апреля нанести по Украине очередной удар. В украинском воздушном пространстве уже фиксируют вражеские беспилотники.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода с премьером Норвегии Гаром Стере.

Глава украинского государства напомнил, что сегодня оккупанты ударили по заправке в Днепре, в результате чего были погибшие. При этом около 30 человек получили ранения.

"А сегодня ночью может быть очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много "Шахедов". Возможно, будут задействованы и ракеты", - добавил он.

Массированные удары россиян

Напомним, российские оккупанты регулярно наносят по Украине массированные удары. Ключевыми целями врага являются объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, россияне не перестают бить по украинским энергетическим объектам, в результате чего по всей стране возникают проблемы с электроснабжением.

10 апреля оккупанты нанесли массированный удар по Одессе и области. Основными целями неприятеля стали объекты энергетической и портовой инфраструктуры региона.

В результате удара зафиксировано повреждение оборудования порта и пустых резервуаров. В самом городе удар по объекту инфраструктуры привел к перебоям с электроснабжением.

Воздушные атаки врага были частично приостановлены по время рождественского перемирия, которое объявлял российский диктатор Владимир Путин. При этом затишья на фронте не наблюдалось, Генштаб ВСУ докладывал о боевых столкновениях с оккупантами.

