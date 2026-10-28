Россия может предложить США "экономический брак", который не будет невыгоден для Вашингтона в долгосрочной перспективе.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Я считаю, что "дизельное соглашение" открывает для россиян возможности следующих подобных шагов. Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции", - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже было снятие санкций с российских олигархов, приближенных к диктатору Владимиру Путину.

По словам президента, энергоресурсы являются частью предложения России.

"Россия понимает, что они, в отличие от других стран мира, обладают такими природными ресурсами, возможностями, запасами и таким вертикальным управлением всем этим, что могут действительно предложить Америке своеобразный "экономический брак" - как бы досадно это не звучало", - отметил Зеленский.

В то же время, по словам украинского президента, вряд ли такой "брак" может быть выгоден США в долгосрочной перспективе.

"Потому, что у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но где-то на коротком пути - может казаться, что могут быть выгоды", - добавил он.