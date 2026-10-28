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РФ может предложить США "экономический брак", но он не будет длительным, - Зеленский

09:25 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
РФ может предложить США "экономический брак", но он не будет длительным, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
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Россия может предложить США "экономический брак", который не будет невыгоден для Вашингтона в долгосрочной перспективе.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

"Я считаю, что "дизельное соглашение" открывает для россиян возможности следующих подобных шагов. Это, в частности, удобрения, газ, замороженные активы, другие фамилии и структуры, с которых могут быть сняты санкции", - сказал Зеленский.

Он отметил, что уже было снятие санкций с российских олигархов, приближенных к диктатору Владимиру Путину.

По словам президента, энергоресурсы являются частью предложения России.

"Россия понимает, что они, в отличие от других стран мира, обладают такими природными ресурсами, возможностями, запасами и таким вертикальным управлением всем этим, что могут действительно предложить Америке своеобразный "экономический брак" - как бы досадно это не звучало", - отметил Зеленский.

В то же время, по словам украинского президента, вряд ли такой "брак" может быть выгоден США в долгосрочной перспективе.

"Потому, что у России в каждом соглашении есть какая-то неприятная часть, которую сразу не видно, но где-то на коротком пути - может казаться, что могут быть выгоды", - добавил он.

Напомним, в США убеждены, что соглашение с Россией о дизельном топливе должно продемонстрировать Москве экономическую выгоду от завершения войны против Украины.

В Кремле размечтались полностью восстановить объемы экспорта дизеля после соглашения с США.

В Москве также заявили о подготовке первой поставки в США и возможности расширения круга покупателей на мировом рынке.

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