"Нужно увеличить военную поддержку". Рютте сделал заявление о мире в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны. И чтобы достичь устойчивого мира, необходимо увеличить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Европейском парламенте.

По его словам, Россия ускоряет кампанию по дестабилизации с помощью атак на интернет-кабели, покушений на убийство и актов саботажа против стран НАТО. "Мы не находимся в состоянии войны (с Россией, - ред.), но также не находимся в состоянии мира", - заявил он.

Он также заявил, что обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. По его словам, Евросоюз должен усилить оборонную промышленность, а НАТО - избегать барьеров между союзниками.

Рютте подчеркнул, что будущее европейской и глобальной безопасности "зависит от исхода войны в Украине", и призвал европейских союзников по НАТО увеличить военную поддержку Киеву.

"Я не знаю, как и когда закончится война. Но я знаю, что мир не будет длительным, если Путин достигнет своих целей в Украине... Мир не будет длительным, если Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и режим в Тегеране будут чувствовать себя сильнее", - отметил генсек НАТО.

Кроме того, Рютте анонсировал первый саммит стран-союзников НАТО региона Балтийского моря, который должен пройти в столице Финляндии - Хельсинки.