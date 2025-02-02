"РФ може щось спробувати, як в Україні". Рютте закликав країни НАТО готуватися до війни

Країни НАТО повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. В іншому випадку Росія "може щось спробувати так само, як в Україні".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, пише РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що Європа повинна "не проявляти слабкості" до Росії.

"Інакше Росія може щось спробувати. Так само, як в Україні", - констатував він.

Але, з точки зору Рютте, небезпека виходить не лише з Росії. Китайці також "надзвичайно розширили" свої військові можливості.

Приклад Німеччини

За словами Рютте, зокрема, Німеччина повинна "витрачати більше і виробляти більше" та повинна "послідовно продовжувати" обраний нею шлях як в Європі, так і в Україні.

Він визнав, що Німеччина "багато чого зробила правильно" з початку російської війни в Україні.