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Рютте: должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны

Европа, Среда 15 января 2025 19:10
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Рютте: должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны НАТО должны больше поддерживать Украину. Таким образом можно изменить ход войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

По его словам, чтобы предотвратить войну, надо к ней готовиться.

"Время перейти к мышлению военного времени. Надо усилить оборону, больше тратить, производить лучшее вооружение. Должны больше поддерживать Украину, чтобы изменить ход войны. Мы все хотим, чтобы это (война, - ред) закончилось. Но прежде всего мы хотим, чтобы мир продолжался", - сказал он.

Рютте отметил, что мировая будущая безопасность под угрозой - война России против Украины продолжается, а враждебные действия России против стран НАТО усиливаются - кибератаки, покушения, диверсии и тому подобное.

"Раньше мы называли это гибридным, но это дестабилизирующие действия и кампании. Россия пытается ослабить демократии и подорвать свободу и она не сама. Ее поддерживают Китай, Северная Корея и Иран. Между тем сохраняются и другие угрозы - от терроризма до ядерного оружия, дезинформации и изменения климата", - продолжил генсек.

Поэтому по словам Рютте, "картина выглядит не очень хорошо".

"Но мы точно знаем, что делать для защиты. Мы уже много делаем здесь вместе. Все союзники увеличивают инвестиции в оборону. Благодаря вам, военные лидеры, имеем надежные военные планы. Боеготовность наших сил выросла. Военные учения стали больше и чаще. Это все важно, но недостаточно для противодействия угрозам на 4-5 лет", - констатировал он.

Война в Украине

Как недавно сообщали в Центре противодействия дезинформации (ЦПД), Россия не планирует завершать войну против Украины. А готовится воевать в течение 2025 года.

В то же время в ЦПД уверены, что Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. И от этого выиграли бы не только Украина, Запад и национальные образования, но и сама РФ.

Добавим, что Рютте не впервые настаивает на увеличении поддержки Украины. Буквально недавно он заявил, что будущее мировой безопасности зависит от исхода российско-украинской войны. И чтобы достичь устойчивого мира, необходимо увеличить военную помощь Украине.

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