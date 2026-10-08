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В Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известно

08:24 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
В Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известно Фото: работники ГСЧС на месте попаданий (ГСЧС Украины)
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В Прилуках по состоянию на утро четверга уже 22 жертвы в результате ракетного обстрела города, произошедшего накануне. Более полусотни человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

"По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них - пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе 7 детей", - сообщили спасатели.

Во время спасательной операции чрезвычайным удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.

В Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известноВ Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известноВ Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известноВ Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известно

Обстрел Прилук

7 октября Россия обстреляла Прилуки ракетами , произошло попадание в жилые дома, из-за чего многие погибли и ранены.

Людей постепенно извлекали из-под завалов, спасательные работы продолжаются до сих пор. Известно, что среди погибших трое детей , которым не исполнилось и в один год.

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