В Прилуках уже 22 жертвы российского террора, поиск продолжался всю ночь: что известно

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В Прилуках по состоянию на утро четверга уже 22 жертвы в результате ракетного обстрела города, произошедшего накануне. Более полусотни человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Telegram.

"По состоянию на утро подтверждена гибель 22 человек, среди них - пятеро детей. Еще 54 человека травмированы, в том числе 7 детей", - сообщили спасатели.



Во время спасательной операции чрезвычайным удалось спасти 15 человек, в том числе одного ребенка.



В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и демонтировать разрушенные конструкции.