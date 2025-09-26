В РФ массово закрываются заправки: кризис дошел даже до Москвы

Известно, что в течение двух месяцев количество автозаправочных станций в РФ сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %.

Согласно статистике, каждая пятидесятая АЗС России перестала продавать бензин.

Больше всего пострадали независимые заправки - их количество уменьшилось на 4,1 %, тогда как среди АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.

"Некоторые сети, продолжающие работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10-20 л на посетителя или временно продавать только дизель", - говорится в сообщении разведки.

Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе, где прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе. В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12-14 %.

От топливного кризиса пострадала Москва, а в Крыму - самый большой дефицит

Топливный кризис дошел и до Москвы, Московской и Ленинградской областей. В российской столице "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах.

Впрочем, самая острая ситуация с топливом наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина.

Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов попросил у жителей "набраться терпения" и объяснил дефицит "объективными причинами", "из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах РФ".

В Службе внешней разведки прогнозируют, что дефицит топлива в России будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части РФ.