РФ массированно атаковала завод УЗ в Запорожье: пожар тушили до утра, каакие последствия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Ночью подвергся массированной атаке наш локомотиворемонтный завод в Запорожье - ЗЕРЗ", - говорится в сообщении.

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По данным компании, это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.

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"Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники. Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому самое главное - на заводе нет раненых или погибших", - добавили в "Укрзализныце".

Не первая атака на железнодорожный завод в Украине

В УЗ уточнили, что после атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве - это еще один пример того, как враг целится в исключительно гражданские железнодорожные предприятия, пытаясь помешать движению в стране.