В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дронов
В Запорожье продолжает увеличиваться количество раненых людей из-за атаки российских дронов "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Он отметил, что согласно последним данным, количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 28 человек.
"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - написал Федоров.
Фото: раненная в результате атаки российскими дронами (https://t.me/ivan_fedorov_zp)
Удар дронами по Запорожью
Вечером в четверг, 1 мая, российские захватчики массированно обстреляли ударными беспилотниками Запорожье.
Всего в городе прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Вражеские цели повредили инфраструктуру и жилой дом.
Ранее сообщалось о 14 человек в результате атаки РФ.
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