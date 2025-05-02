ua en ru
Пт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дронов

Запорожье, Пятница 02 мая 2025 05:44
UA EN RU
В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дронов Фото: обнаружены новые пострадавшие в результате обстрела БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожье продолжает увеличиваться количество раненых людей из-за атаки российских дронов "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он отметил, что согласно последним данным, количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 28 человек.

"Россияне ударили по гражданской инфраструктуре города. Повреждены жилые дома, университет и объект инфраструктуры", - написал Федоров.

В Запорожье удвоилось число пострадавших из-за атаки дроновФото: раненная в результате атаки российскими дронами (https://t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар дронами по Запорожью

Вечером в четверг, 1 мая, российские захватчики массированно обстреляли ударными беспилотниками Запорожье.

Всего в городе прозвучали по меньшей мере 10 взрывов. Вражеские цели повредили инфраструктуру и жилой дом.

Ранее сообщалось о 14 человек в результате атаки РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье
NEWS
Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане
Зеленский раскрыл первые результаты разговора с Трампом в Ватикане
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления