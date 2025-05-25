РФ атаковала Украину почти 300 дронами и десятками ракет: сколько сбила ПВО

РФ нанесла рекордный удар по Украине, применив почти 300 дронов и многочисленные ракеты. Украинская ПВО сбила значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В ночь на 25 мая враг совершил масштабное комбинированное воздушное нападение по Украине - применил 367 средств воздушного поражения.
К удару привлекались:
Оборону обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы.
По состоянию на 9:00 25 мая ПВО сбили 45 крылатых ракет Х-101 и "Калибр", еще 2 ракеты Х-59/69 потеряно локально.
Также обезврежено 266 вражеских беспилотников - 139 из них уничтожены огневыми средствами, 127 - подавлены радиоэлектронными системами.
По информации Воздушных Сил, в результате вражеской атаки пострадали большинство регионов Украины.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.
В ночь на 25 мая российские оккупанты осуществили ракетные пуски с бортов стратегических бомбардировщиков в сторону Украины. Параллельно с тем страну атаковали дроны.
Заметим, что вечером 24 мая был зафиксирован запуск со стороны российских оккупантов дронов-камикадзе в сторону Украины. Вражеские ударные БПЛА заходили в воздушное пространство с северного и южного направлений. Сообщалось о работе ПВО в Киевской и Запорожской областях.
Кроме того, на фоне дроновой атаки в Одессе пробовали взрывы, а в городе сообщили о работе ПВО.
Также серия взрывов была в Киеве из-за массированной атаки ударных БПЛА врага. В столице в результате обстрела повреждена жилая пятиэтажка в Голосеевском районе, произошел пожар.
Кроме того, в Николаеве прозвучала серия взрывов из-за вражеской атаки с применением дронов-камикадзе этой ночью. В Харькове также были взрывы из-за удара дронов, в городе произошел пожар.
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