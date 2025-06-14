ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Под ударом 4 области: РФ выпустила по Украине полсотни дронов, есть попадания

Киев, Суббота 14 июня 2025 09:00
UA EN RU
Под ударом 4 области: РФ выпустила по Украине полсотни дронов, есть попадания Фото: силы ПВО обезвредили 43 из 58 дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты выпустили по Украине 58 дронов в ночь на 14 июня. Под ударом были восточные области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью враг выпустил 58 ударных дронов и беспилотников-имитаторов с пяти направлений - Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.

Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. ПВО обезвредила 43 дрона - 23 сбили, еще 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Основные направления удара - Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Зафиксировано попадание в 9 локациях, падение сбитых целей (обломков) - в 5 локациях.

Удар по Запорожью

Россияне этой ночью выпустили по Запорожью 14 "Шахедов". В результате атаки загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены авто, магазин и остановка общественного транспорта. Также в многоэтажках выбиты окна.

По словам местных властей, из-за российского удара пострадали двое полицейских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Экономика, оружие и Трамп. Как конфликт Израиля и Ирана может ударить по Украине
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова