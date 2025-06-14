Оккупанты атаковали Запорожье: в городе как минимум пять "прилетов"

Российские оккупанты в ночь на 14 июня ударили по Запорожью дронами. В результате этого начались пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.

"Враг атакует Запорожье. В городе произошло несколько возгораний", - написал он. По словам Федорова, угроза атак остается. Поэтому до завершения тревоги нужно находиться в безопасных местах. Позже глава ОВА уточнил, что по Запорожью было нанесено как минимум пять ударов. "Повреждены машины и гражданская инфраструктура. Произошли пожары", - добавил он. Федоров отметил, что на местах работают экстренные службы.