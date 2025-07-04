Зеленский о ночной атаке РФ: десятки "Шахедов" были сбиты дронами-перехватчиками
Десятки вражеских дронов-камикадзе "Шахед" были успешно сбиты украинскими дронами-перехватчиками во время ночной масштабной атаки РФ 4 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были изъятия", - заявил президент.
Он отметил, что сегодня были и важные результаты у дронов-перехватчиков.
"Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - подчеркнул глава Украины.
Атака на Киев
Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.
Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.
Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.
Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.
Тем временем правоохранители показали уникальные кадры адской ночи в Киеве.
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