ua en ru
Пт, 04 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский о ночной атаке РФ: десятки "Шахедов" были сбиты дронами-перехватчиками

Украина, Пятница 04 июля 2025 19:55
UA EN RU
Зеленский о ночной атаке РФ: десятки "Шахедов" были сбиты дронами-перехватчиками Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Десятки вражеских дронов-камикадзе "Шахед" были успешно сбиты украинскими дронами-перехватчиками во время ночной масштабной атаки РФ 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Тяжело этот день начался - более 500 российских ударных дронов и ракет. Сложно, но значительную часть все же сбили. К сожалению, были изъятия", - заявил президент.

Он отметил, что сегодня были и важные результаты у дронов-перехватчиков.

"Десятки "Шахедов" были сбиты именно перехватчиками. Максимально это масштабируем. Больше производства таких дронов-перехватчиков. Больше обучения и подготовки наших операторов дронов. Четкая задача", - подчеркнул глава Украины.

Атака на Киев

Напомним, что этой ночью Киев пережил очередную массированную атаку российских войск с применением ракет и дронов.

Как следствие горения после вражеских ударов, на утро город окутал дым, а киевлян даже призвали закрыть окна.

Что сейчас известно о последствиях атаки на Киев, можно узнать в репортаже РБК-Украина.

Заметим, что в комментарии РБК-Украина военный эксперт Михаил Самусь назвал неожиданную причину ночного удара по Киеву.

Тем временем правоохранители показали уникальные кадры адской ночи в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины Дрони
Новости
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Зеленский и Трамп созвонились: первые подробности
Аналитика
Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Задача на пять процентов. Как Европа отвечает на вызов Трампа по обороне и чего ждать Украине