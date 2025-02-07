РФ манипулирует "планом Трампа", чтобы внести раскол в общество, - Коваленко

Коваленко отметил, что несмотря на свои заявления о готовности к переговорам у россиян есть ресурсы на войну в течение всего 2025 года. Именно поэтому оккупанты пытаются играть в такую игру "переговоры", но выдвигают разного рода условия.

"Они сливают определенного рода планы, которые называют "планами Трампа". Это "сливы", опять же нереалистичных пунктов, которые не соответствуют действительности, потому что самого плана, это четко сказано было, что самого плана пока нет. Соответственно, этот план будет представлен исключительно при встрече при разговорах на высшем уровне. И Кит Келлог сказал, что план будет представлен лично Трампом", - сказал Коваленко.

По его словам, россияне часто используют для таких "сливов" западные СМИ, аналогично тому, как делали это еще во время "Минских переговоров". Таким образом Кремль пытается вызвать определенное недовольство внутри или украинского общества, или запутывать таким образом команду Трампа.

Также Россия начала активно продвигать тезис о так называемой "нелегитимности украинской власти".

"Это абсолютный абсурд, потому что на самом деле Путин является нелегитимным президентом, поскольку он проводил сфальсифицированные выборы в России, считая голоса на временно оккупированных территориях Украины, голоса украинцев. Поэтому, с точки зрения международного права, он является нелегитимным президентом. Впрочем, они оставляют лазейки для себя, и если будут какие-то договоренности, они могут всегда отступить от них, сказав, что, мол, же власть украинская была", - подчеркнул Коваленко.

Переговоры Украины с РФ

В последние дни политические лидеры США, Украины и России сделали ряд заявлений о начале мирного процесса и переговоров.

В частности, в администрации президента США Трампа считают, что при урегулировании войны в Украине нужно понять позицию всех сторон.

Сам же Трамп заявлял, что ведет "очень серьезные разговоры" с Россией относительно завершения войны в Украине. Он еще раз подчеркнул, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

Однако мнению президента Владимира Зеленского, исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.