РФ должна пойти на серьезные уступки для достижения мира в Украине, - Каллас

"В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны, чтобы она навсегда прекратила агрессию и не пыталась силой изменить границы", - подчеркнула она.

Каллас напомнила, что в этой войне "есть один агрессор и одна жертва". По ее словам, внимание должно быть сосредоточено на том, "что должна сделать Россия, агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина, жертва".

Главный дипломат ЕС отметила, что в проекте мирного плана США отсутствуют уступки со стороны страны-агрессора. По ее убеждению, соглашение должно накладывать на Россию обязательства, в частности по ограничению численности ее армии и военных расходов.

"Если вы тратите почти 40 процентов (общих государственных расходов, - ред.) на войско, вы захотите использовать его снова, а это является угрозой для нас всех", - подчеркнула Каллас.

Она добавила, что если "агрессия приносит плоды", это побуждает Россию к ее повторному применению, в том числе в других регионах.