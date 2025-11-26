РФ должна пойти на серьезные уступки для достижения мира в Украине, - Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что РФ должна пойти на уступки для достижения "справедливого и прочного мира" в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"В любом мирном соглашении мы должны сосредоточиться на том, как добиться уступок от российской стороны, чтобы она навсегда прекратила агрессию и не пыталась силой изменить границы", - подчеркнула она.
Каллас напомнила, что в этой войне "есть один агрессор и одна жертва". По ее словам, внимание должно быть сосредоточено на том, "что должна сделать Россия, агрессор, а не на том, чем должна пожертвовать Украина, жертва".
Главный дипломат ЕС отметила, что в проекте мирного плана США отсутствуют уступки со стороны страны-агрессора. По ее убеждению, соглашение должно накладывать на Россию обязательства, в частности по ограничению численности ее армии и военных расходов.
"Если вы тратите почти 40 процентов (общих государственных расходов, - ред.) на войско, вы захотите использовать его снова, а это является угрозой для нас всех", - подчеркнула Каллас.
Она добавила, что если "агрессия приносит плоды", это побуждает Россию к ее повторному применению, в том числе в других регионах.
Напомним, Кая Каллас напомнила о значительном влиянии санкций на экономику России и о ее неудачах на поле боя. По ее мнению, российский диктатор Владимир Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах.
Отметим, ранее США подготовили мирный план для завершения войны в Украине, который предусматривал согласие Киева на ряд уступок. Западные СМИ писали, что он был основан на российском документе.
Согласно плану, Украина должна будет вывести свои войска из Донецкой и Луганской областей и фактически "подарить" их России.