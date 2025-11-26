РФ має піти на серйозні поступки для досягнення миру в Україні, - Каллас

"У будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися поступок від російської сторони, щоб вона назавжди припинила агресію і не намагалася силою змінити кордони", - наголосила вона.

Каллас нагадала, що у цій війні "є один агресор і одна жертва". За її словами, увага має бути зосереджена на тому, "що має зробити Росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна, жертва".

Головний дипломат ЄС зазначила, що у проєкті мирного плану США відсутні поступки з боку країни-агресорки. На її переконання, угода має накладати на Росію зобов'язання, зокрема щодо обмеження чисельності її армії та військових витрат.

"Якщо ви витрачаєте майже 40 відсотків (загальних державних витрат, - ред.) на військо, ви захочете використати його знову, а це є загрозою для нас усіх", - наголосила Каллас.

Вона додала, що якщо "агресія приносить плоди", це спонукає Росію до її повторного застосування, в тому числі в інших регіонах.