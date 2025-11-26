РФ має піти на серйозні поступки для досягнення миру в Україні, - Каллас

Глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що РФ мусить піти на поступки для досягнення "справедливого і тривалого миру" в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"У будь-якій мирній угоді ми маємо зосередитися на тому, як домогтися поступок від російської сторони, щоб вона назавжди припинила агресію і не намагалася силою змінити кордони", - наголосила вона.
Каллас нагадала, що у цій війні "є один агресор і одна жертва". За її словами, увага має бути зосереджена на тому, "що має зробити Росія, агресор, а не на тому, чим має пожертвувати Україна, жертва".
Головний дипломат ЄС зазначила, що у проєкті мирного плану США відсутні поступки з боку країни-агресорки. На її переконання, угода має накладати на Росію зобов'язання, зокрема щодо обмеження чисельності її армії та військових витрат.
"Якщо ви витрачаєте майже 40 відсотків (загальних державних витрат, - ред.) на військо, ви захочете використати його знову, а це є загрозою для нас усіх", - наголосила Каллас.
Вона додала, що якщо "агресія приносить плоди", це спонукає Росію до її повторного застосування, в тому числі в інших регіонах.
Нагадаємо, Кая Каллас нагадала про значний вплив санкцій на економіку Росії і про її невдачі на полі бою. На її думку, російський диктатор Володимир Путін не може досягти своїх цілей на полі бою, тому спробує домогтися їх на переговорах.
Зазначимо, раніше США підготували мирний план для завершення війни в Україні, який передбачав згоду Києва на низку поступок. Західні ЗМІ писали, що він був заснований на російському документі.
Згідно із планом, Україна муситиме вивести свої війська з Донецької та Луганської областей і фактично "подарувати" їх Росії.