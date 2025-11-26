ua en ru
Путин не может добиться целей на поле боя и хочет сделать это на переговорах, - Каллас

Брюссель, Среда 26 ноября 2025 16:21
Путин не может добиться целей на поле боя и хочет сделать это на переговорах, - Каллас Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать переговоры для достижения своих целей, поскольку на поле боя значительных успехов у РФ нет.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Каллас подчеркнула, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России. По ее словам, необходимо сделать так, чтобы РФ никогда не напала.

По ее словам, сейчас "важно продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Россию". При этом все страны ЕС приветствуют усилия США, которые направлены на завершение войны.

Каллас отметила, что важно, как именно закончится война РФ против Украины. Первым шагом к миру должно стать безоговорочное прекращение огня, но нет признаков, что Россия готова к такому шагу.

"Россия не сворачивает свою военную машину, а наращивает ее. Нам все еще нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда России придется действительно вести переговоры. Мы движемся в этом направлении", - уточнила глава дипломатии ЕС.

Также она напомнила о значительном влиянии санкций на российскую экономику и о неудачах России на поле боя.

"Путин не может достичь своих целей на поле боя, поэтому попытается добиться их на переговорах", - подчеркнула Каллас.

Мирный план США

Напомним, ранее США подготовили мирный план для завершения войны России против Украины. Он предусматривал, что Украина должна будет согласиться на ряд уступок.

По информации западных СМИ, такой мирный план был основан на российском документе.

В частности, Украину хотят вынудить вывести войска из Донецкой и Луганской областей и фактически "подарить" их агрессору.

Владимир Путин Евросоюз Российская Федерация Мирные переговоры Война в Украине
