РФ в листопаді може збільшити кількість реактивних "Шахедів" в 12 разів, - Корецький
В листопаді Росія може запускати по Україні в 12 разів більше реактивних "Шахедів", ніж минулого місяця.
Як повідомляє РБК-Україна, про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він наголосив, що зима ще навіть не розпочалася, а масованість російських атак зросла в рази.
"І для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "Шахедів" із Росії, в листопаді, так як динаміка рухається, буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами і балістичними", - сказав Корецький.
Прем'єр додав, що країна-агресорка атакує українські міста і десятками тисяч FPV-дронів на оптоволокні.
"От я сьогодні вранці розмовляв з головою Херсонської ОВА. Щодня - тисяча атак. Це все - і FPV, і КАБи, і дрони реактивні. Тому те, що йдуть постійні пошкодження і руйнування, - це факт", - зазначив він.
Нагадаємо, РФ сьогодні, 16 листопада, вдарила по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення.
Раніше країна-агресорка атакувала підприємства у двох областях України. У Дніпрі після удару спалахнула пожежа на харчовому підприємстві, а на Одещині атаковано об’єкти агрологістики та пакування.
Крім того, вранці росіяни атакували енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області. Унаслідок удару без електроенергії залишилися 52,2 тисячі родин.