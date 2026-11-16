РФ в листопаді може збільшити кількість реактивних "Шахедів" в 12 разів, - Корецький

В листопаді Росія може запускати по Україні в 12 разів більше реактивних "Шахедів", ніж минулого місяця.

Як повідомляє РБК-Україна , про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив в інтерв'ю " Радіо Свобода ".

Він наголосив, що зима ще навіть не розпочалася, а масованість російських атак зросла в рази.

"І для розуміння: в серпні було 530, якщо я не помиляюсь, реактивних "Шахедів" із Росії, в листопаді, так як динаміка рухається, буде шість з половиною тисяч. А ще додайте туди керовані авіабомби, а ще додайте регулярні атаки ракетами і балістичними", - сказав Корецький.

Прем'єр додав, що країна-агресорка атакує українські міста і десятками тисяч FPV-дронів на оптоволокні.

"От я сьогодні вранці розмовляв з головою Херсонської ОВА. Щодня - тисяча атак. Це все - і FPV, і КАБи, і дрони реактивні. Тому те, що йдуть постійні пошкодження і руйнування, - це факт", - зазначив він.

Нагадаємо, РФ сьогодні, 16 листопада, вдарила по двох підприємствах у Чернігові. Внаслідок ворожого обстрілу дві людини загинули, ще чотири - отримали поранення.