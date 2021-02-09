Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чорноморський регіон представляє стратегічну важливість для всіх членів і партнерів НАТО. У зв'язку з цим Північноатлантичний альянс збільшив свою присутність в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції Шмигаля і Столтенберга в Брюсселі.