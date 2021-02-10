Американські есмінці Porter та Donald Cook вийшли з Чорного моря
Есмінці Військо-морських сил США USS Porter та USS Donald Cook сьогодні, 10 лютого, вийшли з акваторії Чорного моря. Американські кораблі перебували у водах Чорного моря 17 днів.
Про це повідомив 6-й флот США на сторінці у Twitter.
Під час перебування в Чорному морі кораблі брали участь у військових навчаннях спільно з НАТО та іншими партнерами, зокрема з Україною.
"Есмінці ВМС США USS Porter та USS Donald Cook вийшли з Чорного моря після 17 днів спільних операцій там разом з союзниками та партнерами по НАТО: Україною, Румунією, Грузією та Туреччиною", - заявили у 6-му флоті США.
Нагадаємо, американський есмінець USS Porter увійшов у Чорне море ввечері 28 січня. Він приєднався до есмінця USS Donald Cook та заправника USNS Laramie.
Додамо, генсек Північноатлантичного альянсу Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі.
Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій запропонував НАТО небо поблизу окупованого Криму для проведення військових операцій.