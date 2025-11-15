РФ концентрирует основные усилия под Покровском: Генштаб назвал потери врага за неделю

"Покровское направление: враг и дальше концентрирует здесь основные усилия. Силы обороны Украины продолжают наносить агрессору серьезные потери. Только за минувшие сутки здесь обезврежено 192 оккупантов, 4 танка и 8 бронемашин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала недели, только за пять суток - с 10 по 15 ноября - безвозвратные потери врага в живой силе составляют 524 человека, еще 260 - были ранены.

Украинские воины обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около трех сотен различных дронов.

"Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов", - отметили в Генштабе.