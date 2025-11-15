RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ концентрирует основные усилия под Покровском: Генштаб назвал потери врага за неделю

Фото: Генштаб назвал потери россиян на Покровском направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты и дальше концентрируют основные усилия на Покровском направлении. С 10 по 15 ноября враг потерял в живой силе 524 солдата, еще 260 - были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"Покровское направление: враг и дальше концентрирует здесь основные усилия. Силы обороны Украины продолжают наносить агрессору серьезные потери. Только за минувшие сутки здесь обезврежено 192 оккупантов, 4 танка и 8 бронемашин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала недели, только за пять суток - с 10 по 15 ноября - безвозвратные потери врага в живой силе составляют 524 человека, еще 260 - были ранены.

Украинские воины обезвредили 55 единиц наземной военной техники и уничтожили около трех сотен различных дронов.

"Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов", - отметили в Генштабе.

 

Бои за Покровск

Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и для этого перебрасывают туда дополнительные силы.

Россияне использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

На днях российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.

Также он рассказал, что россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.

