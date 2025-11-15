РФ концентрує основні зусилля під Покровськом: Генштаб назвав втрати ворога за тиждень

Російські окупанти й далі концентрують основні зусилля на Покровському напрямку. З 10 по 15 листопада ворог втратив в живій силі 524 солдати, ще 260 - були поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"Покровський напрямок: ворог і далі концентрує тут основні зусилля. Сили оборони України продовжують завдавати агресору серйозних втрат. Лише за минулу добу тут знешкоджено 192 окупантів, 4 танки та 8 бронемашин", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку тижня, тільки за п’ять діб - з 10 по 15 листопада - безповоротні втрати ворога в живій силі становлять 524 особи, ще 260 - були поранені.
Українські воїни знешкодили 55 одиниць наземної військової техніки та знищили близько трьох сотень різних дронів.
"Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків і для цього перекидають туди додаткові сили.
Росіяни використали несприятливі погодні умови, зокрема густий туман та проникли у Покровськ. Наразі у місті перебуває понад 300 загарбників.
Днями російські війська на трасі Селідове-Покровськ здійснили масований штурм Покровська на легкій техніці. Він мав частковий успіх.
За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські захисники продовжують обороняти Покровськ. Наразі про контроль російських окупантів над містом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться.
Також він розповів, що росіяни намагаються прориватися до багатоповерхівок у Покровську та Мирнограді. Військове командування України вже підготувало заходи проти таких планів ворога.