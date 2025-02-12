РФ хочет захватить Украину и использовать ее ресурсы против стран Запада, - Буданов
Россия нацелена захватить Украину. В этом случае РФ планирует использовать ресурсы и ВПК против стран Запада.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГУР Кирилла Буданова.
"Одна из главных причин войны России против Украины - захватить нашу страну, наши природные ресурсы и военно-промышленный комплекс, чтобы в будущем использовать их против западных стран", - сказал он во время Американо-украинского бизнес-форума, который состоялся 5 февраля в рамках "Украинской Недели" в Вашингтоне.
По словам Буданова, послевоенная Украина как государство с одной из сильнейших армий на континенте, мощным ВПК и уникальным военным опытом может стать главным союзником США в регионе.
"Украина будущего - надежный партнер и союзник для США, ведь у нас одна из сильнейших армий на континенте, уникальный военный опыт, в частности в использовании новейших технологий, а также привлекательные перспективы для бизнеса в сфере военно-промышленного комплекса", - констатировал глава ГУР.
Буданов подчеркнул, что тесное сотрудничество Украины и США в сфере военной промышленности и развития сектора новейших оборонных технологий имеет широкие взаимовыгодные перспективы.
"Сейчас самое время укреплять его между нашими правительствами и бизнесом", - отметил он.
Глава украинской разведки добавил, что Украина очень ценит значительную поддержку от американского народа в борьбе с Россией.
"За более чем 10 лет российской агрессии и три года полномасштабной войны наша страна понесла много потерь, но наши героические Вооруженные Силы Украины и в целом Силы безопасности и обороны государства продолжают битву с российским агрессором, потому что мы выбрали свой путь - путь свободы, демократии, интеграции в мировые рынки", - сказал он.
Война в Украине
Как сообщалось ранее, Россия не планирует завершать войну против Украины. А готовится воевать в течение 2025 года.
Подтверждением этого, в частности, может служить тот факт, что россияне вербуют наемников из Алжира для войны против Украины. Один из них в середине декабря 2024 года был убит во время боев в Запорожской области.
Добавим, как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ в 2025 году планирует подготовить еще около 150 тысяч военных в Беларуси. Кроме того, глава Кремля Владимир Путин собирается в этом году разместить войска в Беларуси и попытаться втянуть страну в войну.
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