Путин будет пытаться затянуть Беларусь в войну, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин собирается в этом году разместить войска в Беларуси и попытаться втянуть страну в войну. В частности, он может угрожать оттуда Польше или странам Балтии.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми.

"Страны сами должны решать, сколько платить (речь об уровне оборонных расходов к ВВП - ред.). Это для их безопасности. С амбициями Путина, сегодня мы видим, что он делает все, чтобы продолжать эту войну. Он будет идти дальше, будет думать о других странах", - сказал Зеленский.

Президент выразил уверенность, что Путин будет провоцировать другие страны. По его мнению, следующей может быть Польша или Балтийские страны.

"Это не просто риторика очередная. Вы увидите весной, летом или осенью он будет располагать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, а может и США, будут говорить, что это запугивание. Это запугивание Польши, запугивание Литвы и других Балтийских партнеров", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не знает, будет ли вторжение в эти страны, но в любом случае российский диктатор таким образом затянет Беларусь в войну.

"Хотя, по моему мнению, они уже были в войне. Но их люди нет, их войско нет. Пока что. Но Путин этого очень хочет. Поэтому, я думаю, что надо делать все, чтобы его остановить", - подчеркнул президент.