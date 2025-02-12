РФ хоче захопити Україну і використати її ресурси проти країн Заходу, - Буданов

Росія має на меті захопити Україну. В цьому випадку РФ планує використати ресурси та ВПК проти країн Заходу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву глави ГУР Кирила Буданова.

"Одна з головних причин війни Росії проти України - захопити нашу країну, наші природні ресурси та військово-промисловий комплекс, щоб у майбутньому використати їх проти західних країн", - сказав він під час Американсько-українського бізнес-форуму, який відбувся 5 лютого в межах "Українського Тижня" у Вашингтоні.

За словами Буданова, повоєнна Україна як держава з однією з найсильніших армій на континенті, потужним ВПК та унікальним воєнним досвідом може стати головним союзником США в регіоні.

"Україна майбутнього - надійний партнер і союзник для США, адже у нас одна з найсильніших армій на континенті, унікальний воєнний досвід, зокрема у використанні новітніх технологій, а також привабливі перспективи для бізнесу у сфері військово-промислового комплексу", - констатував глава ГУР.

Буданов підкреслив, що тісна співпраця України та США у сфері військової промисловості та розвитку сектору новітніх оборонних технологій має широкі взаємовигідні перспективи.

"Зараз саме час зміцнювати її між нашими урядами та бізнесом", - зазначив він.

Глава української розвідки додав, що Україна дуже цінує значну підтримку від американського народу в боротьбі з Росією.



"За понад 10 років російської агресії та три роки повномасштабної війни наша країна зазнала багато втрат, але наші героїчні Збройні Сили України і загалом Сили безпеки й оборони держави продовжують битву з російським агресором, бо ми обрали свій шлях - шлях свободи, демократії, інтеграції у світові ринки", - сказав він.