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РФ хочет расширить плацдарм на Сумщине: Демченко раскрыл тактику оккупантов

Четверг 05 июня 2025 18:22
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РФ хочет расширить плацдарм на Сумщине: Демченко раскрыл тактику оккупантов Фото: Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины (facebook.com)
Автор: Наталья Кава

Российская армия пытается расширить свой плацдарм в Сумской области. Оккупанты усиливают пехотные штурмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире.

По его словам, сейчас враг на Сумском направлении не применяет технику. А наоборот, использует только малые штурмовые пехотные группы. В частности для того, чтобы проникать на территорию Украины и расширить зону боев.

"И к сожалению видим, что враг расширяет фактически такой плацдарм. Несмотря на то, что противник несет большие потери, ежедневно это десятки убитыми и ранеными, он не учитывает свои потери. И продолжает направлять солдат к нашей границе, чтобы попытаться перебросить зону боев на территорию нашей страны", - рассказал Демченко.

Ситуация в Сумской области

Напомним, несколько дней назад Демченко заявлял, что враг продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. В частности россияне пытаются расширить зону захода.

Сегодня же, 5 июня, он сообщил, что оккупанты также активно применяют авиацию на Сумском направлении. В частности, атаки сопровождаются попытками прорыва малых штурмовых групп.

В рамках летне-осенней кампании приоритеты врага на фронте будут выглядеть так:

  • продвижение в Донецкой области. Там главные бои будут идти в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки.
  • продвижение в украинском приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.

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