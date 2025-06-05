РФ хоче розширити плацдарм на Сумщині: Демченко розкрив тактику окупантів

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі.

За його словами, наразі ворог на Сумському напрямку не застосовує техніку. А навпаки, використовує тільки малі штурмові піхотні групи. Зокрема для того, щоб проникати на територію України та розширити зону боїв.

"І на жаль бачимо, що ворог розширює фактично такий плацдарм. Попри те, що противник зазнає великих втрат, щоденно це десятки вбитими і пораненими, він не зважає на свої втрати. І продовжує направляти солдат до нашого кордону, щоб спробувати перекинути зону боїв на територію нашої країни" - розповів Демченко.

Ситуація у Сумській області

Нагадаємр, декілька днів тому Демченко заявляв, що ворог продовжує направляти піхоту в межах Юнаківської та Хотінської громад Сумської області. Зокрема росіяни намагаються розширити зону заходу.