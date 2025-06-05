Россия активно применяет авиацию против Сумской области, - ГПСУ
Российские террористы активно используют авиацию на Сумском направлении. Атаки сопровождаются попытками прорыва малых штурмовых групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Как отметил Демченко, Россия не прекращает обстрелы приграничных территорий Украины. Под огнем оказываются районы Сумской, Харьковской и Черниговской областей, впрочем, больше всего ударов приходится именно на Сумскую область.
"На этом направлении враг активно использует авиацию - осуществляет сброс управляемых авиационных бомб и наносит удары неуправляемыми ракетами", - рассказал Демченко.
Он добавил, что удары сопровождаются попытками прорыва малыми штурмовыми группами. В частности в последнее время россияне расширили географию атак: если раньше активность наблюдалась вблизи Басовки и Журавки, то теперь враг пытается продвигаться и в направлениях Веселовки и Владимировки.
В то же время, как рассказал представитель ГПСУ, россияне не применяют бронетехнику. Малые штурмовые группы иногда пытаются передвигаться на квадроциклах или мотоциклах, чтобы попытаться как можно быстрее продвинуться вглубь.
Ситуация в Сумской области
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), за прошедшие сутки, 4 июня, на линии боевого соприкосновения состоялось 169 боев. Больше всего враг давил на Покровском и Курском направлениях.
Как рассказывал недавно Демченко, враг продолжает направлять пехоту в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. В частности россияне пытаются расширить зону захода.
Как говорится в материале РБК-Украина"Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар", Россия пока не имеет достаточных сил, чтобы летом двигаться "везде и сразу". Поэтому оккупанты выбрали два участка для наступления.
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