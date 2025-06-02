Какой приоритет будет у РФ в ходе летнего наступления: ответ Сил обороны

У российской армии недостаточно сил для того, чтобы двигаться везде и сразу. Москва выбрала два участка для наступления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Летнее наступление РФ. Что готовит Кремль на фронте и как Украина ответит на удар ".

Источники РБК-Украина в Силах обороны утверждают, что во время летне-осенней кампании приоритеты противника на фронте будут выглядеть так:

Первое - это продвижение в Донецкой области, где главные бои будут идти в районах Покровска, Торецка, Часового Яра и Константиновки.

И второе - это продвижение в украинском приграничье, в частности в Сумской и Харьковской областях.

Источники уточняют, что в случае успехов на приоритетных для себя направлениях оккупационная армия может развернуть наступления и в Запорожской, и в Херсонских областях. Однако пока, по их информации, у них все-таки не хватает сил для того, чтобы двигаться везде и сразу. Поэтому россиянам, так или иначе, придется выбирать, куда направлять основные удары.

Собеседники в Силах обороны также сомневаются в шансах россиян выйти на админграницы даже одной Донецкой области до конца лета. Более того, они также достаточно скептичны относительно их возможности оккупировать весь этот регион до конца года.

Хотя источники и признают, что у украинской армии есть достаточно проблем внутри и под таким давлением противника она тоже истощается.