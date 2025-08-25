РФ хоче оновити ядерну програму через "загрози" для її існування, - Fox News

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Г енеральний директор державної корпорації з атомної енергії Росії "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що поточна геополітична ситуація - це час колосальних загроз існуванню РФ. Тому, за його словами, гарантією суверенітету має бути " ядерний щит, який також є мечем".

При цьому він не уточнив, які саме оновлення планується внести до ядерної програми "Щит".

Ці коментарі прозвучали менш ніж через тиждень після особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

У травні Трамп оголосив про плани США розробити систему протиракетної оборони "Золотий купол " за зразком ізраїльського "Залізного купола". За попередніми підрахунками, вона к оштуватиме щонайменше 175 мільярдів доларів.

Хоча експерти з безпеки б'ють на сполох щодо ескалації ядерного розвитку Китаю, Росія та США разом продовжують володіти 90% світового ядерного арсеналу. Москва продовжує утримувати майже 4400 ядерних боєголовок, понад 1500 з яких "стратегічно розгорнуті", тоді як США мають у своїх арсеналах понад 3700 боєголовок, з яких 1400 розгорнуті, повідомляє Асоціація контролю над озброєннями.

До того ж ще у 2023 році Росія вийшла з останнього двостороннього договору зі США щодо контролю над ядерною зброєю, який діє до лютого 2026 року. Володимир Путін озвучив причину: США нібито розробляють нові види ядерних боєприпасів.