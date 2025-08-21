Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"

Российская атомная корпорация "Росатом" почти не попала под западные санкции. Компания продолжает свои проекты в Европе, пополняя бюджет РФ. Почему так произошло и смогут ли европейские страны избавиться от зависимости от "Росатома" - в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Сидорова.

Главное:

Где в Европе россияне строят энергоблоки?

Какие санкции введены против "Росатома" на Западе?

Как Украина избавилась от зависимости от российского ядерного топлива?

Какие санкции должны быть наложены на российские атомные технологии?

Какой конкурент пытается потеснить "Росатом" на мировом рынке?

"Росатом" - это большая российская государственная корпорация, которая объединяет более 400 предприятий, работающих в сфере атомной энергетики. Она также занимается изготовлением ядерного оружия и обслуживанием атомного флота страны-агрессора. Более того, в 2023 году эта корпорация уплатила в бюджеты разных уровней России около 3 млрд долларов.

Эта компания - это наследие ядерных программ Советского Союза, которая является очень важной в экономическом и геополитическом аспектах для нынешней России. Казалось, именно она должна была бы в первую очередь попасть под санкции Запада. Однако, санкции на "Росатом" наложили лишь несколько стран. Дело в имеющихся у нее технологиях, которые еще нужны многим странам. Кроме того, "Росатом" имеет широкий круг лоббистов на Западе.

На фоне почти отсутствующих санкций "Росатом" имеет возможность поставлять сырье и электронику для российского ВПК и производства конвенционного оружия, о чем еще в январе 2023 года сообщало издание Washington Post.

Бизнес "Росатома" в Европе

Международная экологическая организация Bellona со штаб-квартирой в Осло (Норвегия), выпустила отчет "Росатом" в военных 2023-2024 годах", в котором подробно проанализировали бизнес "Росатома" в Европе и США. В документе отмечается, что основой для деятельности "Росатома" в Европе является парк из 19 энергоблоков советско-российского дизайна. Это так называемые "ВВЭРы" - водо-водяные энергетические реакторы двух типов (ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, установленной мощностью 440 и 1 000 МВт соответственно). Такие блоки есть в Чехии, Словакии, Болгарии, Венгрии и Финляндии.

Для ряда работающих энергоблоков "Росатом" продолжает поставлять ядерное топливо, также он поставлял оборудование при строительстве и будет поставлять топливо для энергоблока №3 АЭС "Моховце" в Словакии, который был введен в эксплуатацию в январе 2023 года. Россияне предоставляют сервисные услуги для блоков своего дизайна, например, для АЭС "Козлодуй" в Болгарии.

Крупнейший проект "Росатома" в Европе - это строительство в Венгрии второй очереди АЭС "Пакш" ("Пакш-2", пятый и шестой энергоблоки). В августе 2023 года венгерская атомная энергетическая компания Paks II Nuclear Power Plant Ltd. подписала соответствующий договор с "Атомстройэкспортом" - дочерней структурой "Росатома", которая строит энергоблоки за рубежом. Как отмечается в отчете Bellona, осенью 2023 года строительную площадку "Пакш-2" посетили министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Фото: АЭС "Пакш" в Венгрии, действующие энергоблоки (фото компании-оператора MVM)

В строительстве пятого энергоблока венгерской АЭС принимают участие большое количество подрядчиков и субподрядчиков со всей Европы. По информации Reuters, Венгрия получила от России кредит в размере 10 млрд евро для финансирования строительства двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый на общую сумму 12,5 млрд евро. В ноябре 2024 года Национальное управление по атомной энергии Венгрии одобрило предварительный отчет о безопасности "Пакш-2", что позволяет заливать первый бетон на стройплощадке, что ожидается осенью этого года.

Вместе с французской атомной компанией Framatome россияне пытаются запустить завод по производству ядерного топлива в городе Линген в Германии. Две компании уже завезли часть оборудования, говорит соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная.

Это оборудование было доставлено через территорию Франции, его планируется использовать для изготовления топлива по лицензии "ТВЭЛ" - дочерней структуры "Росатома", которая производит ядерное топливо для реакторов типа ВВЭР. "Более того, Framatome заключил контракты на продажу топлива, которого у него еще даже нет. Это двойные стандарты Франции", - сказала эксперт.

Слабая санкционная политика Запада

На сегодня среди стран Запада санкции против структур и менеджеров "Росатома" введены только со стороны Великобритании, США и Канады. Они это сделали в 2023 году. На уровне ЕС санкции против "Росатома" до сих пор не введены. Уже типично, что подобные решения блокируют Словакия и Венгрия.

Будапешт последовательно защищает проект строительства АЭС "Пакш-2". Он был исключен из 12-го пакета санкций ЕС против России (декабрь 2023 года), отмечается в отчете Bellona. В июне 2024 года, когда принимался 14-й пакет, все европейские подрядчики проекта были освобождены от необходимости получать разрешения от своих государств на участие в нем.

В конце июня этого года даже США сняли санкции, которые на венгерский проект накладывала еще предыдущая администрация. Комментируя это решение, Петер Сийярто назвал санкции Байдена "политически мотивированными", поблагодарил Дональда Трампа и сообщил, что на российских и французских заводах уже производится габаритное оборудование для АЭС "Пакш-2".

Хорошим примером для подражания в Европе является Финляндия. До начала полномасштабного вторжения эта страна вместе с "Росатомом" строила энергоблок №1 АЭС "Ханхикиви". На начало 2022 года на строительной площадке уже велись подготовительные работы. Однако в мае финская компания Fennovoima решила разорвать контракт с россиянами, что привело обе компании в арбитраж.

Фото: Финляндия - единственная европейская страна, которая остановила атомное строительство с Россией (Getty Images)

Финская сторона требует 2 млрд евро компенсации, а российская - 3 млрд евро. На сегодня дело рассматривается в Арбитражном суде Москвы, следующие слушания состоятся в марте 2026 года. Компания Fennovoima выкупила территорию и недвижимость на стройплощадке и планирует продать эти активы, говорится в отчете экологов Bellona.

Финляндия переходит на альтернативное российскому ядерное топливо. В ноябре 2022 года она подписала договор с американской компанией Westinghouse, а в сентябре 2024 года получила первую партию ядерного топлива Westinghouse для энергоблока ВВЭР-440 на АЭС "Ловииса".

Присутствие "Росатома" на рынке США

На рынок США российская компания поставляет урановый оксид - концентрат, который получают из урановой руды. Это предварительный продукт (его также производит и Украина) для последующего изотопного обогащения, в результате которого получают непосредственно составляющую ядерного топлива.

США более чем на 90% зависит от импортных поставок оксида урана, отмечается в отчете Администрации энергетической информации США. В 2023 году доля России на рынке оксида урана США составляла 12%, говорится в обзоре рынка урана за 2023 год. Доля США составляет до 50% от всех экспортных продаж услуг по обогащению урана, которые продает "Росатом" по миру. Этот бизнес принес россиянам в 2024 году 624 млн долларов, сообщают норвежские экологи.

В отличие от многих европейских стран, США взяли курс на отказ от российского уранового продукта. В мае 2024 года Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России. В документе допускается исключение для некоторых компаний сроком до 2028 года. В конце прошлого года Министерство энергетики США отобрало компании, с которыми будут заключены долгосрочные договоры на закупку урана. Контракты будут заключаться на 10 лет на общую сумму 3,4 млрд долларов.

Украина против ядерной монополии РФ

Первые санкции на топ-менеджеров и структуры "Ростатома" Украина применила еще осенью 2022 года. Однако, 8 августа Владимир Зеленский ввел новый значительный санкционный пакет, в который попали 18 физических и 17 юридических лиц, представляющих бизнес "Росатома". Санкции направлены против людей и организаций, которые были причастны к попыткам интеграции захваченной Запорожской АЭС в энергосистему России, к участию в захвате ЧАЭС, к производству и обслуживанию ядерного оборудования для военных целей и экспорта обогащенного урана через дочерние структуры "Росатома".

Например, в санкционный список попала компания Uranium One Holding N.V. (международная урановая группа "Росатома"), Rosatom Finance Ltd. (финансовая структура для привлечения инвестиций) и "Киров-Энергомаш" (производитель оборудования для ВПК России). Наложенные Украиной санкции действуют 50 лет.

"Санкции Украины являются четким сигналом партнерам о необходимости принятия аналогичных решений в своих юрисдикциях", - пояснил РБК-Украина уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Украина является также примером успешной диверсификации поставок ядерного топлива и отказа от российских поставок. Наша страна имеет парк энергоблоков советского дизайна ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Все они в начале независимости обеспечивались ядерным топливом из России. Проект по поставке топлива от альтернативного производителя - компании Westinghouse - берет свое начало в 2000 году. Тогда правительства Украины и США приняли решение начать совместный проект. В 2005 году началась пилотная эксплуатация американского топлива на Южно-Украинской АЭС.

Фото: Впервые испытания американского ядерного топлива Westinghouse состоялись на энергоблоке Южно-Украинской АЭС (Getty Images)

В начале полномасштабного вторжения топливо Westinghouse поставлялось на 7 из 13 энергоблоков ВВЭР-1000. В феврале 2022 года "Энергоатом" принял решение об отказе от закупки ядерного топлива "Росатома". На сегодня все энергоблоки АЭС Украины загружены топливом производства компании Westinghouse, кроме энергоблоков временно оккупированной ЗАЭС, прокомментировали в "Энергоатоме".

До начала полномасштабной войны Westinghouse производил ядерное топливо только для энергоблоков ВВЭР-1000. Два энергоблока ВВЭР-440 на Ровенской АЭС обеспечивались поставками от "Росатома". Однако после вторжения Westinghouse возобновил производство ядерного топлива для такого типа реакторов. В 2023-2024 годах первые партии топлива от нового поставщика были загружены в реакторы первого и второго энергоблоков РАЭС, добавили в "Энергоатоме".

Вытеснение "Росатома" санкциями и конкурентами

Своим примером Украина показывает партнерам, что можно и нужно приложить усилия, чтобы прекратить сотрудничество с россиянами в атомной энергетике. "Мы считаем, что никому не стоит быть в зависимости от российских энергоносителей, в частности ядерных, поэтому из соображений безопасности и уменьшения доходов рф следует отказаться от сотрудничества с "росатомом", - прокомментировал Власюк.

На уровне Европейского Союза будет сложно ввести санкции из-за блокирующей позиции Будапешта и Братиславы, но ограничения для россиян можно ввести на уровне отдельной страны. "Каждое государство может применять персональные и другие санкции на двусторонней основе", - отметила Ольга Кошарная.

"Росатом" продает за границу ядерное топливо и технологии. Самая большая статья технологий - это строительство энергоблоков, их техническое обслуживание и будущие поставки топлива к ним. "Экспорт топлива происходит, в том числе в западные страны, а экспорт технологий - преимущественно в страны третьего мира, но санкции надо накладывать на оба плеча", - сказал РБК-Украина эксперт в сфере атомной энергетики Людвиг Литвинский.

Европейские страны не спешат делать решительные шаги в вопросах санкций, однако они начали заменять ядерное топливо российского производства, хотя все еще и нуждаются в поставках от "Росатома". Главная причина нерешительности Европы заключается в том, что им нужна атомная энергетика для уменьшения доли углеводородного топлива и еще один партнер, который может построить энергоблок.

"На "Росатом" не накладывают санкции, потому что они больше всего строят энергоблоков и на них рассчитывают в вопросе борьбы с глобальным потеплением. Игроков на мировом рынке атомных технологий мало, поэтому европейцы придерживают "Росатом", - пояснил соучредитель "Ассоциации специалистов атомной промышленности" Максим Пышный в комментарии РБК-Украина

Действительно весомым фактором влияния является вытеснение российских атомщиков компаниями из США. Например, администрация Дональда Трампа активно продвигает проекты малых модульных реакторов компании General Electric в таких странах, как Индия и Турция, где "Росатом" строит большие реакторы. В конце мая Трамп подписал ряд указов, которые упрощают регулирование и способствуют привлечению инвестиций в атомную энергетику.

"В течение последних 30 лет мы прекратили строительство ядерных реакторов в Америке - и это сейчас заканчивается. Сегодняшние исполнительные указы являются важнейшими мерами по реформе ядерного регулирования, осуществленными за последние десятилетия", - прокомментировал директор Управления науки и технологий Белого дома Майкл Крациос.

Фото: Запад должен применить широкий пакет санкций против бизнеса "Росатома" (Getty Images)

Администрация Белого дома заставляет Всемирный банк пересмотреть свои подходы к атомной энергетике и начать благосклонно относиться к возможности их финансирования. Сочетание технологий и источника капитала, считает Пышный, открывает большие перспективы для американских проектов. "Россия выигрывает в конкурсах на строительство атомных энергоблоков, потому что она предоставляет кредитные деньги, а когда Всемирный банк будет предоставлять средства, тогда ситуация полностью изменится", - убежден эксперт.

Украина показала как можно полностью и безопасно избавиться от российского ядерного топлива, а также ввести всеобъемлющие санкции на "Росатом". Европа должна последовать этому примеру и присоединиться к санкционному давлению. Альтернативу российским атомным технологиям активно продвигает администрация Трампа. Экономическое давление и вытеснение с рынка позволят уменьшить атомные амбиции России.