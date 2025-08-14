ua en ru
США и Россия могут обсудить новый договор о стратегических вооружениях, - Путин

Москва, Четверг 14 августа 2025 15:59
США и Россия могут обсудить новый договор о стратегических вооружениях, - Путин Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

После саммита на Аляске США и Россия могут начать обсуждение заключения нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RGRU.

Путин провел совещание, которое было посвящено его предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Глава Кремля похвалил американские власти за "достаточно энергичные и искренние усилия" не только для урегулирования войны России против Украины, но и для "создания долгосрочных условий мира в Европе и в мире в целом".

Путин не исключил, что на следующих этапах США и Россия могут "выйти на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями".

ДСНВ-3

Напомним, в 2023 году Россия решила приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который действует до февраля 2026 года.

Говоря о причине такого решения, глава Кремля, как обычно, переложил всю ответственность на США. По его словам, Вашингтон якобы разрабатывает новые виды ядерных боеприпасов.

Также он пригрозил возобновить испытания ядерного оружия, если к этому прибегнут США.

В рамках ДСНВ Россия и США установили целевые показатели по сокращению стратегического наступательного вооружения. В частности, для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) лимит составлял 700 единиц.

При этом договор предусматривал проведение обоюдных инспекций на ядерных объектах - это был главный механизм контроля.

