РФ хочет четыре области Украины? Балтийские страны осудили требования отдать земли

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что справедливый, длительный и достойный мир - это то, чего хотят все, прежде всего украинцы.

По ее словам, этот мир должен основываться на поддержке суверенитета Украины и ее границ, определенных международным правом.

"Россию нельзя вознаграждать за агрессию", - подчеркнула Браже.

В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил важность непоколебимой позиции страны на стороне Украины.

Он предостерег от последствий любых попыток изменить границы силой, ведь это подрывает безопасность всех государств.

"Если нации можно заставить жить под диктатом большего соседа, ни одна страна не будет свободной. Суверенитет и территориальная целостность являются краеугольными камнями глобальной стабильности", - отметил Цахкна.

Он также пообещал, что Украина может рассчитывать на непоколебимую поддержку Эстонии в достижении справедливого и прочного мира.

Балтийские страны единодушно заявляют, что не примут никаких попыток принудить Украину к уступкам, которые подрывают ее суверенитет.