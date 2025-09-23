ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В РФ губернатор советует защищать школы от обстрелов старыми учебниками: не затратно

Белгород, Вторник 23 сентября 2025 17:03
UA EN RU
В РФ губернатор советует защищать школы от обстрелов старыми учебниками: не затратно Иллюстративное фото: в Белгороде придумали "нестандартный" способ защиты школ от обстрелов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков хочет, чтобы окна в школах прикрывали старыми учебниками. Это, по его мнению, может помочь от обстрелов.

Как передает РБК-Украина, заявление Гладкова приводят "Важные истории".

Во время встречи с региональным правительством Гладков рассказал, что ему нравится "нестандартный" метод защиты окон от обстрелов, который применяет школа №3 города Шебекино.

"Мне понравилось, в одной из школ, точнее в третьей, увидел, что старыми учебниками, которыми уже не пользуются в рамках образовательного процесса, начинают укладывают стопки и закрывать ими оконные конструкции, укрепляя их и создавая дополнительную защиту, безопасные зоны дополнительные. 100% эффективности, конечно, не гарантирует, но более становится безопасно", - заявил Гладков.

Он призвал школы и детские сады уделить этому внимание. При этом губернатор цинично заявил, что такой метод "не требует дополнительных денег, но это точно несет достаточно большую эффективность".

Чиновник также попросил, чтобы школы не использовали для защиты окон новые учебники, чтобы "детей не оставили без образовательного процесса".

Россия сбрасывает бомбы на Белгородскую область

Напомним, ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что российские самолеты "роняют" управляемые авиабомбы на свою же территорию.

В частности, 30 августа в поселке Полевой в Новооскольском районе Белгородской области нашли авиабомбу.

Также 1 сентября авиабомба упала на хутор Александровка в Шебекинском округе Белгородской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Школа Война в Украине
Новости
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
В ОП назвали время встречи Зеленского и Трампа
Аналитика
Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Почему страны Запада начали признавать независимость Палестины и чем это грозит