У РФ губернатор радить захищати школи від обстрілів старими підручниками: не затратно

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков хоче, щоб вікна в школах прикривали старими підручниками. Це, на його думку, може допомогти від обстрілів.

Під час зустрічі з регіональним урядом Гладков розповів, що йому подобається "нестандартний" метод захисту вікон від обстрілів, який застосовує школа №3 міста Шебекіно.

"Мені сподобалося, в одній зі шкіл, точніше в третій, побачив, що старими підручниками, якими вже не користуються в рамках освітнього процесу, починають укладати стопки та закривати ними віконні конструкції, зміцнюючи їх і створюючи додатковий захист, безпечні зони додаткові. 100% ефективності, звичайно, не гарантує, але більш стає безпечно", - заявив Гладков.

Він закликав школи і дитячі садки приділити цьому увагу. При цьому губернатор цинічно заявив, що такий метод "не потребує додаткових грошей, але це точно несе досить велику ефективність".

Чиновник також попросив, щоб школи не використовували для захисту вікон нові підручники, щоб "дітей не залишили без освітнього процесу".