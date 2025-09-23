ua en ru
Или выводить, или топить: ВСУ почти поставили точку в вопросе Черноморского флота РФ

Украина, Вторник 23 сентября 2025 22:07
UA EN RU
Или выводить, или топить: ВСУ почти поставили точку в вопросе Черноморского флота РФ Фото: российский флот уже не может выполнять никаких серьезных задач (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Черноморскому флоту страны-агрессора уже почти нечем отбиваться от атак украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в телемарафоне.

По его словам, Россия использовала в пунктах базирования Черноморского флота, в частности в Новороссийске, почти все возможные меры. Речь идет об изменении мест стоянки судов, боновые заграждения, радиоэлектронную борьбу, воздушные патрули и наблюдательные посты.

"Дрон, который зашел в бухту - это уже лис в курятнике", - сообщил Плетенчук, и напомнил, что украинские дроны уже неоднократно преодолевали российские системы обороны и проникали вглубь вражеских баз.

Он отметил, что россияне уже неспособны придумать что-то принципиально новое, поэтому у них есть только два варианта дальнейшего развития событий.

"Есть два варианта, которые они еще не применили, но которые мы неоднократно им предлагали: первое - это затопить свой флот, в принципе это в их традиции вполне укладывается, а второе - это вывести его из Азово-Черноморского региона", - заявил представитель ВМС ВСУ.

Он рассказал, что вывести корабли из акватории для россиян - это фактически расписаться в собственной несостоятельности, поэтому они этого не делают. Плетенчук также отметил, что российская корабельная группировка РФ в Черном море неспособна выполнять серьезные боевые задачи.

Напомним, в ночь на 11 сентября ВМС ВСУ поразили во временно оккупированном Крыму коммуникационный узел Черноморского флота РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь". Он обеспечивал управление подразделениями российского флота.

Также мы писали, что бойцы ГУР поразили малый ракетный корабль России "Буян-М", который может нести ракеты "Калибр". Судно находилось в акватории Азовского моря.

Кроме того, ударный морской дрон прорвался в бухту Новороссийска, где базируются остатки Черноморского флота РФ. Вследствие его детонации погибла группа из пяти российских водолазов-разведчиков.

