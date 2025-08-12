Зеленский - лидерам ЕС и Трампу: вместе должны не позволить РФ снова обмануть мир

Глава государства поблагодарил лидеров ЕС за принятое заявление в поддержку Украины и дипломатии, которая может помочь завершить войну достойным миром. ЕС выступил в поддержку Украины накануне встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

"Действительно, мы все поддерживаем решимость президента Трампа и должны вместе сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир", - отметил президент.

По словам Зеленского, россияне не готовятся к прекращению войны, а вместо этого могут готовиться к новым наступательным операциям на фронте.

"Видим, что российская армия не готовится к прекращению войны. Наоборот, они занимаются такими перемещениями, которые свидетельствуют о подготовке новых наступательных операций. В таких условиях важно, чтобы единству мира ничего не угрожало", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что вопросы, которые касаются безопасности Украины и Европы, обсуждаются всеми участниками процесса.

Зеленский добавил, что за отказ от прекращения убийств Россия должна отвечать. И, пока россияне продолжают войну и оккупацию, Украина вместе с партнерами должны продолжать давление через силу, санкции и дипломатию.